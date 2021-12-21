Эрдоган пообещал не слушать МВФ и привлечь в экономику золото граждан

На фоне стремительного обесценивания турецкой лиры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о мерах, разработанных правительством в целях обеспечения стабильности финансовой системы.

Заявление Эрдогана приводит государственное турецкое агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган подчеркнул, что Турция "больше не будет страной, отдающей свою экономику и политику в заложники внешним силам с помощью программ МВФ".

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По его словам, власти предложат "новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят уменьшить свои опасения по поводу роста обменного курса".

"Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои вклады из турецкой лиры в иностранную валюту, опасаясь роста обменного курса", - сказал он.

Эрдоган сообщил, что турецким экспортным компаниям, которые испытывают трудности при назначении цен из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный обменный курс непосредственно через Центральный банк.

Он также объявил о снижении до 10 процентов налога, удерживаемого по выплате дивидендов, производимых компанией.

Вместе с тем турецкий лидер сообщил о разработке новых финансовых инструментов, которые позволят привлечь в экономику Турции золото населения на сумму 280 млрд долларов.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция не имеет "ни намерения, ни необходимости хоть на шаг отступать от свободной рыночной экономики". Он призвал "всех, у кого есть деньги и доступ к финансам", к инвестициям в экономику и открытие производств.

Ранее в понедельник турецкая лира упала более чем на 10% до 18,4 за доллар после того, как Эрдоган на выходных твердо отстаивал свою политику по снижению процентных ставок, несмотря на рост потребительских цен. Он также раскритиковал бизнес-группы, призывающие его сменить курс.

После оглашения мер Эрдоганом лира резко укрепилась на 25%.

Об экономическом кризисе в Турции и способен ли он перерасти в политический читайте в статье: Эрдоган под натиском проблем: почему турецкие власти стремительно теряют популярность.