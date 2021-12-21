У Молдові пройшли вибори з рекордно низькою явкою після того, як з них зняли головних кандидатів

У молдовському місті Бельци, другому за розміром в країні, 19 грудня вибори мера пройшли з рекордно низькою явкою у 9,98%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікаціях видання NewsMaker.

У другому турі переміг незалежний кандидат Микола Григоришин із результатом 84,77%, він назвав це "впевненою перемогою".

Водночаc, за інформацією ЦВК, до закриття дільниць проголосували 10209 або 9,98% виборців із Бельц. У другому турі вибори визнають такими, що відбулися, за будь-якої явки, мінімального порогу немає.

У соціальних мережах ці вибори назвали "далекими від репрезентативності" для міста, у якому проживає близько 150 тисяч людей.

Спікер парламенту Ігор Гросу назвав підсумки виборів у Бєльцях "провалом для системи, в якій ми живемо", і запропонував винести з цього уроки.

Вибори у Бельцах пройшли без кандидатів від усіх парламентських партій, а незадовго до другого туру з виборів зняли кандидатку у мер від партії "Шор" Марину Таубер.

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Бельцький суд у суботу, 4 грудня, зобов'язав Окружну виборчу раду Бельц анулювати реєстрацію на виборах кандидата у мери від партії "Шор" Марини Таубер, яка здобула переконливу перемогу у першому турі. ЦВК встановила, що Марина Таубер використала у передвиборчій кампанії незадекларовані гроші та перевищила допущену законом стелю витрачання коштів.

Таубер є "правою рукою" політика Ілана Шора, якого вважають одним із організаторів так званої "крадіжки мільярду" з банків Молдови, він оголошений в розшук через це.

Кандидати від найбільших парламентських партій країни "Дія та солідарність" (PAS) та Партії соціалістів, які поділили третє місце за підсумками першого туру, відмовилися від участі у другому турі. ЦВК визначила, що суперником Григоришина має стати кандидат від партії "Патріоти Молдови" Микола Кирильчук, який посів у першому турі п'яте місце із результатом 1,25%.

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