В Молдове прошли выборы с рекордно низкой явкой после того, как с них сняли главных кандидатов
В молдовском городе Бельцы, втором по размеру в стране, 19 декабря выборы мэра прошли с рекордно низкой явкой в 9,98%.
Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикациях издания NewsMaker.
Во втором туре победил независимый кандидат Николай Григоришин с результатом 84,77%, он назвал это "уверенной победой".
В то же время, по информации ЦИК, к закрытию участков проголосовали 10 209 или 9,98% избирателей из Бельц. Во втором туре выборы признают состоявшимися при любой явке, минимального порога нет.
В социальных сетях эти выборы назвали "далекими от репрезентативности" для города, в котором проживает около 150 тысяч человек.
Спикер парламента Игорь Гросу назвал итоги выборов в Бельцах "провалом для системы, в которой мы живем", и предложил извлечь из этого уроки.
Выборы в Бельцах прошли без кандидатов от всех парламентских партий, а незадолго до второго тура с выборов сняли кандидата в мэры от партии "Шор" Марину Таубер.
Бельцкий суд в субботу, 4 декабря, обязал Окружной избирательный совет Бельц аннулировать регистрацию на выборах кандидата в мэры от партии "Шор" Марины Таубер, одержавшей убедительную победу в первом туре. ЦИК установила, что Марина Таубер использовала в предвыборной кампании незадекларированные деньги и превысила допущенный законом потолок расходование средств.
Таубер является "правой рукой" политика Илана Шора, которого считают одним из организаторов так называемой "кражи миллиарда" из банков Молдовы, он объявлен в розыск из-за этого.
Кандидаты от крупнейших парламентских партий страны "Действие и солидарность" (PAS) и Партии социалистов, разделившие третье место по итогам первого тура, отказались от участия во втором туре. ЦИК определил, что соперником Григоришина должен стать кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук, занявший в первом туре пятое место с результатом 1,25%.