Перший регіон Іспанії хоче повернути жорсткі обмеження для боротьби з епідемією

Каталонія першою з іспанських регіонів хоче повернути жорсткі обмеження для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

У понеділок женералітат Каталонії оголосив, що планує запроваджувати комендантську годину та звернеться за відповідним дозволом до суду.

Уряд регіону, очолюваний Пере Арагонесом, також хоче закрити нічні клуби і заборонити зібрання за участі більше 10 осіб.

За останні сім днів кількість заражень коронавірусом у регіоні подвоїлася.

Інші регіони досі не заявляли про наміри запроваджувати жорсткі обмеження, але поступово посилюють їх.

Валенсія та Андалусія днями анонсували розширення вимоги ковід-сертифікатів на нові заклади, та ще п’ять регіонів хочуть запровадити масковий режим надворі, вбачаючи великі ризики у скупченнях людей у період різдвяних свят.

Загалом в Іспанії на понеділок захворюваність досягла 609 випадків на 100 000 населення.

На вихідних прем’єр Педро Санчес закликав разом з лідерами регіонів оцінити ситуацію та подумати, які нові заходи ймовірно доведеться запровадити найближчим часом з огляду на наростання епідемії та поширення штаму "Омікрон".

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