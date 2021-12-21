Перший регіон Іспанії хоче повернути жорсткі обмеження для боротьби з епідемією
Каталонія першою з іспанських регіонів хоче повернути жорсткі обмеження для стримування епідемії коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.
У понеділок женералітат Каталонії оголосив, що планує запроваджувати комендантську годину та звернеться за відповідним дозволом до суду.
Уряд регіону, очолюваний Пере Арагонесом, також хоче закрити нічні клуби і заборонити зібрання за участі більше 10 осіб.
За останні сім днів кількість заражень коронавірусом у регіоні подвоїлася.
Інші регіони досі не заявляли про наміри запроваджувати жорсткі обмеження, але поступово посилюють їх.
Валенсія та Андалусія днями анонсували розширення вимоги ковід-сертифікатів на нові заклади, та ще п’ять регіонів хочуть запровадити масковий режим надворі, вбачаючи великі ризики у скупченнях людей у період різдвяних свят.
Загалом в Іспанії на понеділок захворюваність досягла 609 випадків на 100 000 населення.
На вихідних прем’єр Педро Санчес закликав разом з лідерами регіонів оцінити ситуацію та подумати, які нові заходи ймовірно доведеться запровадити найближчим часом з огляду на наростання епідемії та поширення штаму "Омікрон".
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