Первый регион Испании хочет вернуть жесткие ограничения для борьбы с эпидемией

Каталония первой из испанских регионов хочет вернуть жесткие ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает El Pais.

В понедельник женералитат Каталонии объявил, что планирует вводить комендантский час и обратится за соответствующим разрешением в суд.

Правительство региона, возглавляемое Пере Арагонесом, также хочет закрыть ночные клубы и запретить собрание с участием более 10 человек.

За последние семь дней количество заражений коронавирусом в регионе удвоилось.

Другие регионы до сих пор не заявляли о намерениях вводить жесткие ограничения, но постепенно усиливают их.

Валенсия и Андалусия на днях анонсировали расширение требования ковид-сертификатов на новые заведения, и еще пять регионов хотят ввести масочный режим на улице, видя большие риски в скоплениях людей в период рождественских праздников.

В целом в Испании к понедельнику заболеваемость достигла 609 случаев на 100 000 населения.

На выходных премьер Педро Санчес призвал вместе с лидерами регионов оценить ситуацию и подумать, какие новые меры, вероятно, придется ввести в ближайшее время с учетом нарастания эпидемии и распространения штамма "Омикрон".

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