Орбан встретится с Путиным в начале следующего года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в начале 2022 года встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Орбан заявил о встрече с Путиным на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Премьер-министр Венгрии сообщил, что саммит с участием обоих президентов состоится в России.
В последние недели отношения между Россией и Западом, в частности ЕС и НАТО, к которым принадлежит Венгрия, были напряженными из-за концентрации российских войск вокруг Украины.
По мнению западных стран, это может являться предвестником дальнейшей военной агрессии.
США и ЕС угрожают России жесткими экономическими санкциями, если против Украины будут предприняты военные действия.
Россия выдвинула Западу ультиматум с требованием не принимать Украину в НАТО и не размещать войска и вооружение у ее границ.