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Орбан встретится с Путиным в начале следующего года

Вторник, 21 декабря 2021, 14:57

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в начале 2022 года встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Орбан заявил о встрече с Путиным на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр Венгрии сообщил, что саммит с участием обоих президентов состоится в России.

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В последние недели отношения между Россией и Западом, в частности ЕС и НАТО, к которым принадлежит Венгрия, были напряженными из-за концентрации российских войск вокруг Украины.

По мнению западных стран, это может являться предвестником дальнейшей военной агрессии.

США и ЕС угрожают России жесткими экономическими санкциями, если против Украины будут предприняты военные действия.

Россия выдвинула Западу ультиматум с требованием не принимать Украину в НАТО и не размещать войска и вооружение у ее границ.

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Орбан Путин Россия Венгрия
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