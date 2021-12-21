У Румунії ультраправі антивакцинатори штурмували парламент

У Румунії прихильники ультраправої популістської партії AUR вчинили спробу штурму парламенту під час протесту проти ініціативи обов’язкових ковід-сертифікатів на робочих місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє румунський портал Digi24.

В районі парламенту перекрили рух після того, як близько 1000 учасників неавторизованого протесту вийшли на вулиці з вимогою не ухвалювати постанову про обов’язковий ковід-сертифікат на робочому місці.

Протестувальники не мають масок і не поважають дистанцію. Вони скандують "Свобода" та "Румуніє, прокинься".

Серед протестувальників багато прихильників парламентської партії AUR, яка виступає проти цього сертифіката.

Співголова AUR Джордж Сіміон, який транслював протест у прямому ефірі у Facebook, сказав, що ковід-сертифікат є "неефективним" і "неконституційним", а протест організовано для того, щоб сказати "ні цим аномальним заходам, які не вирішують проблему".

Протест контролюють жандарми та поліція, в умовах, коли максимальна кількість людей, дозволених на таких демонстраціях, становить 100 осіб.

Близько сотні людей вдалося пробитися через кордон правоохоронців і потрапити на подвір’я парламенту, однак далі їх не пустили.

Повідомляється, що протестувальники пошкодили декілька автомобілів у дворі парламенту.

Джордж Сіміон анонсував, що учасники протесту підуть також до будівлі уряду.

Новий коаліційний уряд Румунії обговорює законопроєкт, який вимагатиме від людей, які йдуть на свої робочі місця, пред’являти ковід-сертифікати з підтвердженням повної вакцинації, одужання від COVID-19 або негативного тесту.

У Румунії лише 40% населення вакциновані двома дозами.