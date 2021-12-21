В Румынии ультраправые антивакцинаторы штурмовали парламент

В Румынии сторонники ультраправой популистской партии AUR предприняли попытку штурма парламента во время протеста против инициативы обязательных ковид-сертификатов на рабочих местах.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает румынский портал Digi24.

В районе парламента перекрыли движение после того, как около 1000 участников неавторизованного протеста вышли на улицы с требованием не принимать постановление об обязательном ковид-сертификате на рабочем месте.

Протестующие не имеют масок и не уважают дистанцию. Они скандируют "Свобода" и "Румыния, проснись".

Среди протестующих много сторонников парламентской партии AUR, выступающей против этого сертификата.

Сопредседатель AUR Джордж Симион, транслировавший протест в прямом эфире в Facebook, сказал, что ковид-сертификат является "неэффективным" и "неконституционным", а протест организован для того, чтобы сказать "нет этим аномальным мерам, которые не решают проблему".

Протест контролируется жандармами и полицией, в условиях, когда максимальное количество людей, разрешенных на таких демонстрациях, составляет 100 человек.

Около сотни человек удалось пробиться через границу правоохранителей и попасть во двор парламента, однако дальше их не пустили.

Сообщается, что протестующие повредили несколько автомобилей во дворе парламента.

Джордж Симион анонсировал, что протестующие пойдут также в здание правительства.

Новое коалиционное правительство Румынии обсуждает законопроект, который потребует от людей, идущих на свои рабочие места, предъявлять ковид-сертификаты с подтверждением полной вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательного теста.

В Румынии только 40% населения вакцинировано двумя дозами.