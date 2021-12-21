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Швеція посилить коронавірусні обмеження

Вівторок, 21 грудня 2021, 15:59

Уряд Швеції заявив, що закликатиме всіх співробітників працювати з дому, якщо це можливо, і введе жорсткіші правила соціального дистанціювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Кількість нових випадків зараження вірусом у Швеції, яка минулого року привернула міжнародну увагу через відмову від жорсткого локдауну, зросла останніми тижнями після спокійної осені, коли більшість обмежень було поступово скасовано.

Хоча кількість госпіталізацій та пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, все ще є одними з найнижчих на душу населення в Європі, вони також почали зростати.

"Тепер ми повинні взяти на себе спільну відповідальність і адаптуватися до нової реальності. Я розумію, що багато хто втомився від цього, я теж, але тепер у нас є новий варіант вірусу, а це означає, що ми в новій ситуації ", - сказала прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

Останні обмеження також включають обмеження у 50 осіб на приватних зібраннях та необхідність вакцинації для масових заходів, де є понад 500 осіб.

Нові правила також вимагатимуть обслуговування лише сидячих місць у барах і ресторанах, а також учасників лише сидячих на великих публічних заходах, що означає, що такі місця, як нічні клуби, можливо, доведеться закрити, принаймні частково.

Раніше цього місяця уряд знову ввів деякі обмежені заходи, такі як використання масок у громадському транспорті, на тлі занепокоєння щодо зростання кількості інфекцій та побоювання щодо нового варіанту "Омікрон".

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Швеція
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