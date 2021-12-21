Швеция ужесточит коронавирусные ограничения

Правительство Швеции заявило, что будет призывать всех сотрудников работать из дома, если это возможно, и введет более жесткие правила социального дистанцирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Количество новых случаев заражения вирусом в Швеции, которая в прошлом году привлекла международное внимание из-за отказа от жесткого локдауна, возросло в последние недели после спокойной осени, когда большинство ограничений было постепенно отменено.

Хотя показатели госпитализаций и пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, все еще являются одними из самых низких на душу населения в Европе, они также начали расти.

"Теперь мы должны взять на себя общую ответственность и адаптироваться к новой реальности. Я понимаю, что многие устали от этого, я тоже, но теперь у нас есть новый вариант вируса, а это значит, что мы в новой ситуации", - сказала премьер-министр Магдалена Андерссон.

Последние ограничения также включают ограничения в 50 человек на частных собраниях и необходимость вакцинации для массовых мероприятий, где присутствуют более 500 человек.

Новые правила также потребуют обслуживания только сидячих мест в барах и ресторанах, а также участников только сидящих на больших публичных мероприятиях, что означает, что такие места, как ночные клубы, возможно, придется закрыть, по крайней мере, частично.

Ранее в этом месяце правительство снова ввело некоторые ограниченные меры, такие как использование масок в общественном транспорте, на фоне беспокойства по поводу роста количества инфекций и опасений относительно нового варианта "Омикрон".