В Іспанії зірвали різдвяну лотерею, в якій можна було виграти кошик з наркотиками

Група агентів Національної поліції Іспанії викрила в Мурсії таємну точку з продажу наркотиків, в якій, окрім постачання клієнтів усіма видами наркотичних речовин, дозволялося вживати їх всередині.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі El Pais.

Операція розпочалася, коли агенти дізналися про існування наркопритону, місця, де, крім продажу наркотичних речовин, дозволено їх вживання. Підтвердивши свої підозри, слідчі отримали ордер на вхід та обшук у приміщення.

Під час операції агенти заарештували двох людей і вилучили 165 рослин марихуани, кілограм подрібненої марихуани, понад п’ять кілограмів бруньок марихуани, а також різну кількість кокаїну та гашишу. Вони також демонтували підпільне обладнання, яке використовувалося для вирощування марихуани.

Під час обшуку слідчі знайшли величезний плакат на стіні, де клієнти записувалися на участь у двох різдвяних лотереях.

В одному з виграшних кошиків було п’ять грамів кокаїну, "25 грамів пилку [канабісу] або півгодини в Casa Rosa [бордель в Мурсії]", 50 євро готівкою, пляшка алкогольного напою Cardú, коробка тютюну на вибір та хамон gran reserva. Другий наркокошик складався з коробки тютюну, пляшки чівасу, півтора грама кокаїну та "двох грамів травички".

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