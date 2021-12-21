Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Іспанії зірвали різдвяну лотерею, в якій можна було виграти кошик з наркотиками

Вівторок, 21 грудня 2021, 16:40

Група агентів Національної поліції Іспанії викрила в Мурсії таємну точку з продажу наркотиків, в якій, окрім постачання клієнтів усіма видами наркотичних речовин, дозволялося вживати їх всередині.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі El Pais.

Операція розпочалася, коли агенти дізналися про існування наркопритону, місця, де, крім продажу наркотичних речовин, дозволено їх вживання. Підтвердивши свої підозри, слідчі отримали ордер на вхід та обшук у приміщення.

Під час операції агенти заарештували двох людей і вилучили 165 рослин марихуани, кілограм подрібненої марихуани, понад п’ять кілограмів бруньок марихуани, а також різну кількість кокаїну та гашишу. Вони також демонтували підпільне обладнання, яке використовувалося для вирощування марихуани.

Під час обшуку слідчі знайшли величезний плакат на стіні, де клієнти записувалися на участь у двох різдвяних лотереях.

В одному з виграшних кошиків було п’ять грамів кокаїну, "25 грамів пилку [канабісу] або півгодини в Casa Rosa [бордель в Мурсії]", 50 євро готівкою, пляшка алкогольного напою Cardú, коробка тютюну на вибір та хамон gran reserva. Другий наркокошик складався з коробки тютюну, пляшки чівасу, півтора грама кокаїну та "двох грамів травички".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua

Статті

Непозбувний мораторій: як ліс-кругляк веде Україну до нового конфлікту з ЄС

Україна де-факто відмовляється від виконання рішення міжнародного арбітражу та не буде скасовувати мораторій на експорт необробленої деревини.
21 грудня 2021 — Анжела Махінова, Марія Шульга, для Європейської правди

Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах

Чи дійсно нова війна на Балканах неминуча, як переконують численні західні політологи? І де політика ЄС не впоралася із блокуванням цих ризиків?
21 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Євроінтеграція на залізниці: де Україна провалила свою "домашню роботу"

До листопада 2022 року в Україні має запрацювати конкурентний ринок вантажних залізничних перевезень, як цього вимагає Угода про асоціацію.
21 грудня 2021 — Семен Цейтлін, Дніпровський національний університет залізничного транспорту