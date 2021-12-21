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Укр / Рус

В Испании сорвали лотерею, в которой можно было выиграть корзину с наркотиками

Вторник, 21 декабря 2021, 16:40

Группа агентов Национальной полиции Испании разоблачила в Мурсии тайную точку по продаже наркотиков, в которой, кроме снабжения клиентов всеми видами наркотических веществ, разрешалось употреблять их внутри.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале El Pais.

Операция началась, когда агенты узнали о существовании наркопритона, места, где кроме продажи наркотических веществ разрешено их употребление. Подтвердив подозрения, следователи получили ордер на вход и обыск в помещение.

В ходе операции агенты арестовали двух человек и изъяли 165 растений марихуаны, килограмм измельченной марихуаны, более пяти килограммов почек марихуаны, а также разное количество кокаина и гашиша. Они также демонтировали оборудование, которое использовалось для выращивания марихуаны.

Во время обыска следователи обнаружили огромный плакат на стене, где клиенты записывались на участие в двух рождественских лотереях.

В одной из выигрышных корзин было пять граммов кокаина, "25 граммов пилы [канабиса] или полчаса в Casa Rosa [бордель в Мурсии]", 50 евро наличными, бутылка алкогольного напитка Cardú, коробка табака на выбор и хамон gran reserva. Вторая наркокорзина состояла из коробки табака, бутылки чиваса, полтора грамма кокаина и "двух граммов травки".

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Испания
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