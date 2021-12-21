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У Німеччині через "Омікрон" рекомендували колоти підсилюючу дозу ковід-вакцини через 3 місяці

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:08

Постійна вакцинаційна комісія ( Stiko ) при Інституті Роберта Коха рекомендувала робити щеплення підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу через щонайменш три місяці, замість 6 місяців, після отримання другої дози.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У вівторок комісія оголосила, що ця рекомендація стосується всього дорослого населення і набуває чинності негайно - з метою забезпечити кращий захист у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон". Експерти вважають, що підсилююча доза краще убезпечить від тяжкого перебігу захворювання та стримає поширення вірусу.

Досі Stiko рекомендувала підсилюючу дозу для дорослих через 6 місяців після першого повного курсу, і через 5 - в індивідуальних випадках. Для особливо вразливих пацієнтів з розладами імунної системи допускалися ще менші інтервали.  

Федеральний міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах раніше заявив, що для людей, які отримали підсилюючу дозу, вакцинація забезпечує захист від хвороби з симптомами у разі зараження "Омікроном" на 70-80%, та закликав скоротити інтервал між першим курсом щеплення і підсилюючою дозою. 

Крім нього, до цього закликали і низка інших експертів, у тому числі керівник компанії BioNTech Угур Шахін та головний вірусолог клініки "Шаріте" Крістіан Дростен. 

Про таке рішення заявили також Латвія та Естонія

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Німеччина Коронавірус Вакцини
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