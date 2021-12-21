В Германии из-за "Омикрона" рекомендовали колоть усиливающую дозу вакцины через 3 месяца

Постоянная вакцинационная комиссия (Stiko) при Институте Роберта Коха рекомендовала сократить интервал для получения усиливающей дозы вакцины от коронавируса к минимум трем месяцам, вместо 6 месяцев, после получения второй дозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Во вторник комиссия объявила, что эта рекомендация касается всего взрослого населения и вступает в силу немедленно – с целью обеспечить лучшую защиту в связи с распространением штамма "Омикрон". Эксперты считают, что усиливающая доза лучше обезопасит от тяжелого течения заболевания и поможет сдерживать распространение вируса.

До сих пор Stiko рекомендовала усиливающую дозу для взрослых через 6 месяцев после первого полного курса, и через 5 – в индивидуальных случаях. Для особо уязвимых пациентов с нарушениями иммунной системы допускались еще меньшие интервалы.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах ранее заявил, что для людей, получивших усиливающую дозу, вакцинация обеспечивает защиту от болезни с симптомами при заражении "Омикроном" на 70-80%, и призвал сократить интервал между первым курсом прививки и усиливающей дозой. .

Кроме него, к этому призвали ряд других экспертов, в том числе руководитель компании BioNTech Угур Шахин и главный вирусолог клиники "Шарите" Кристиан Дростен.

О таком решении заявили также Латвия и Эстония.