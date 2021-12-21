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58% українців підтримують членство України в ЄС, за НАТО – 54%

Вівторок, 21 грудня 2021, 20:10

Переважна більшість українців підтримують членство України в ЄС і НАТО.

Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту, повідомляє "Європейська правда".

"Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС, – сказав Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні. – Приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз".

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту по всій Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

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