Чому Україна ігнорує рішення арбітражу по лісу-кругляку та які наслідки це матиме

11 грудня 2020 року Арбітражна група зробила висновок, що чинна тимчасова заборона Україною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді не відповідає Угоді про асоціацію. Україна домовилася з ЄС, що до 27 липня повідомить про заходи, вжиті для виконання постанови. Цей час вже минув, проте досі не "виконана робота над помилками".

Про те, чи дійсно законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини", який наразі розглядає Верховна Рада, буде належним виконанням рішення арбітражу із боку України читайте в статті керівниці, а також юристки практики міжнародної торгівлі юрфірми Sayenko Kharenko Непозбувний мораторій: як ліс-кругляк веде Україну до нового конфлікту з ЄС.

В 2015 році Україна тимчасово заборонила експорт лісу-кругляку. Євросоюз вимагав його скасування.

На початку 2020-го було створено Арбітражну групу для вирішення спору між Україною та ЄС. 11 грудня того ж року група зробила висновок, що заборона не відповідає Угоді про асоціацію.

До 27 липня 2021 року Україна повинна була повідомити про заходи, вжиті для виконання постанови Арбітражної групи.

Цей час вже минув, проте Україна і досі не "виконала роботу над помилками".

Доопрацьований законопроєкт 4197-д "Про ринок деревини" у листопаді пройшов перше читання та готується до другого.

Законопроєкт, на перший погляд, містить положення, які дозволяють стверджувати про прагнення української влади виконати рішення арбітражу.

Але якщо розібратися детально, то стає очевидно, що з експортом лісоматеріалів все буде не просто.

Останній розділ законопроєкту дозволяє експорт лісоматеріалів, але при дотриманні певних умов. Серед іншого, заготовляти деревину можну буде в межах областей, де показник захисної лісистості є не меншим від встановлених нормативів.

Практично виконати всі умови буде неможливо, адже з лісистістю в Україні наразі є проблеми і до встановлених нормативів нам далеко.

Також голослівними залишаються заяви посадовців, що законопроєкт покликаний, насамперед, врегулювати екологічну складову захисту наших лісів.

Адже виходить, що вирубувати в межах областей, де показник захисної лісистості є незадовільним, законопроєкт не забороняє, а от везти за кордон без довідок буде неможливо.

Більше про законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини" і про те, що буде, якщо Україна не виконає рішення арбітражу у матеріалі Анжели Махінової і Марії Шульги Непозбувний мораторій: як ліс-кругляк веде Україну до нового конфлікту з ЄС.