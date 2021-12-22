Почему Украина игнорирует проблему леса-кругляка и какие последствия это будет иметь

11 декабря 2020 года Арбитражная группа заключила, что действующий временный запрет Украины на экспорт лесоматериалов в необработанном виде не соответствует Соглашению об ассоциации.

Украина договорилась с ЕС, что до 27 июля сообщит о мерах, предпринятых для выполнения постановления. Это время уже истекло, однако до сих пор не "выполнена работа над ошибками".

О том, действительно ли законопроект №4197-д "О рынке древесины", который рассматривает Верховная Рада, будет надлежащим исполнением решения арбитража со стороны Украины читайте в статье руководительницы, а также юристки практики международной торговли юрфирмы Sayenko Kharenko Непрекращающийся мораторий: как лес-кругляк ведет Украину к новому конфликту с ЕС.

В 2015 году Украина временно запретила экспорт леса-кругляка. Евросоюз требовал его отмены.

В начале 2020-го была создана Арбитражная группа для разрешения спора между Украиной и ЕС. 11 декабря того же года группа заключила, что запрет не соответствует Соглашению об ассоциации.

До 27 июля 2021 г. Украина должна была сообщить о мерах, предпринятых для выполнения постановления Арбитражной группы.

Это время уже прошло, однако Украина до сих пор не "выполнила работу над ошибками".

Доработанный законопроект 4197-д "О рынке древесины" в ноябре прошел первое чтение и готовится ко второму.

Законопроект, на первый взгляд, содержит положения, позволяющие утверждать о стремлении украинских властей выполнить решение арбитража.

Но если разобраться подробно, то становится очевидным, что с экспортом лесоматериалов все будет не просто.

Последний раздел законопроекта разрешает экспорт лесоматериалов, но при соблюдении определенных условий. Среди прочего, заготавливать древесину можно будет в пределах областей, где показатель защитной лесистости не меньше установленных нормативов.

Практически выполнить все условия будет невозможно, ведь с лесистостью в Украине есть проблемы и до установленных нормативов нам далеко.

Также голословными остаются заявления чиновников, что законопроект призван прежде всего урегулировать экологическую составляющую защиты наших лесов.

Ведь выходит, что вырубать в пределах областей, где показатель защитной лесистости неудовлетворительный, законопроект не запрещает, а вот везти за границу без справок будет невозможно.

Больше о законопроекте №4197-д "О рынке древесины" и о том, что будет, если Украина не выполнит решение арбитража в материале Анжелы Махиновой и Марии Шульги Непрекращающийся мораторий: как лес-кругляк ведет Украину к новому конфликту с ЕС.