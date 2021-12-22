Косово погодилося здати в оренду Данії 300 тюремних камер

Косово погодилося здати в оренду 300 тюремних камер Данії, щоб зменшити переповненість тюрем у скандинавській країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Данія у відповідь сплачуватиме щорічний внесок у розмірі 15 мільйонів євро протягом початкового п'ятирічного періоду, а також допомагатиме фінансувати екологічно чисту енергію в країні.

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Орендовані камери призначені для розміщення засуджених злочинців із країн, що не входять до ЄС, які мають бути депортовані з Данії після завершення терміну ув’язнення.

Данські закони застосовуватимуться до всіх ув'язнених, які перебуватимуть в орендованих камерах.

У Косові є від 700 до 800 тюремних просторів, що не використовуються.

У спільній заяві йдеться, що уряди двох країн підписали політичну декларацію про наміри у понеділок, яка розрахована на початковий період у п'ять років.

"(Угода) звільнить простір у наших в'язницях та знизить тиск на наших тюремних службовців, водночас це стане чітким сигналом для громадян третіх країн, засуджених до депортації: ваше майбутнє не в Данії, і тому ви не маєте відбувати термін тут", - йдеться у заяві міністра юстиції Данії Ніка Хеккерупа.

Як повідомлялося, згідно з офіційною статистикою, кількість ув’язнених у Данії зросла на 19% з 2015 року, досягнувши понад 4000 ув’язнених на початку 2021 року та перевищивши 100% місткості тюрем.

Норвегія та Бельгія раніше орендували тюремні камери в Нідерландах.

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