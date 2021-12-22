Косово согласилось сдать в аренду Дании 300 тюремных камер

Косово согласилось сдать в аренду 300 тюремных камер Дании, чтобы снизить переполненность тюрем в скандинавской стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Дания в ответ будет платить ежегодный взнос в размере 15 миллионов евро в течение начального пятилетнего периода, а также будет помогать финансировать экологически чистую энергию в стране.

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Арендованные камеры предназначены для размещения осужденных преступников из стран, не входящих в ЕС, которые должны быть депортированы из Дании по истечении срока заключения.

Датские законы будут применяться ко всем заключенным, которые будут находиться в арендованных камерах.

В Косове есть от 700 до 800 неиспользуемых тюремных пространств.

В совместном заявлении говорится, что правительства двух стран подписали политическую декларацию о намерениях в понедельник, рассчитанную на начальный период в пять лет.

"(Соглашение) освободит пространство в наших тюрьмах и снизит давление на наших тюремных служащих, в то же время это станет четким сигналом для граждан третьих стран, приговоренных к депортации: ваше будущее не в Дании, и поэтому у вас нет срока здесь", - говорится в заявлении министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Как сообщалось, согласно официальной статистике, количество заключенных в Дании выросло на 19% с 2015 года, достигнув более 4000 заключенных в начале 2021 года и превысив 100% вместимости тюрем.

Норвегия и Бельгия арендовали тюремные камеры в Нидерландах.

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