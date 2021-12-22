Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Уельсі штрафуватимуть працівників, які можуть працювати з дому, але їдуть в офіс

Середа, 22 грудня 2021, 10:21

В Уельсі запроваджують болючі штрафи для працівників та для компаній, які порушують вимогу дистанційної роботи через епідемію коронавірусу, хоча за характером діяльності могли б це забезпечити.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

З понеділка за кожен вихід на роботу в офіс, якщо робота може виконуватись дистанційно, працівникам загрожує штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, а їхнім роботодавцям - 1000 фунтів за кожне таке порушення. 

Досі робота з дому була рекомендацією, а не вимогою, але регіональний уряд вирішив діяти жорсткіше та заборонити працювати в офісах, крім випадків, коли для необхідності цього є належне обгрунтування.

Нові правила розкритикували і консерватори, і ліберальні демократи в парламенті Уельсу. Останні вважають, що працівників не варто було б карати взагалі, тому що вони у більш вразливій ситуації і залежать від начальства.

Останнім часом всі регіони Сполученого Королівства почали посилювати коронавірусні обмеження через наростання епідемії та поширення штаму "Омікрон". 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути

Непозбувний мораторій: як ліс-кругляк веде Україну до нового конфлікту з ЄС

Україна де-факто відмовляється від виконання рішення міжнародного арбітражу та не буде скасовувати мораторій на експорт необробленої деревини.
21 грудня 2021 — Анжела Махінова, Марія Шульга, для Європейської правди

Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах

Чи дійсно нова війна на Балканах неминуча, як переконують численні західні політологи? І де політика ЄС не впоралася із блокуванням цих ризиків?
21 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда