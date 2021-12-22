В Уельсі штрафуватимуть працівників, які можуть працювати з дому, але їдуть в офіс

В Уельсі запроваджують болючі штрафи для працівників та для компаній, які порушують вимогу дистанційної роботи через епідемію коронавірусу, хоча за характером діяльності могли б це забезпечити.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

З понеділка за кожен вихід на роботу в офіс, якщо робота може виконуватись дистанційно, працівникам загрожує штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, а їхнім роботодавцям - 1000 фунтів за кожне таке порушення.

Досі робота з дому була рекомендацією, а не вимогою, але регіональний уряд вирішив діяти жорсткіше та заборонити працювати в офісах, крім випадків, коли для необхідності цього є належне обгрунтування.

Нові правила розкритикували і консерватори, і ліберальні демократи в парламенті Уельсу. Останні вважають, що працівників не варто було б карати взагалі, тому що вони у більш вразливій ситуації і залежать від начальства.

Останнім часом всі регіони Сполученого Королівства почали посилювати коронавірусні обмеження через наростання епідемії та поширення штаму "Омікрон".

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