В Уэльсе будут штрафовать работников, которые могут работать из дома, но едут в офис

В Уэльсе вводятся болезненные штрафы для работников и компаний, которые нарушают требование дистанционной работы из-за эпидемии коронавируса, хотя по характеру деятельности могли бы это обеспечить.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

С понедельника за каждый выход на работу в офис, если работа может выполняться дистанционно, работникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а их работодателям – 1000 фунтов за каждое такое нарушение.

До сих пор работа на дому была рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать жестче и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для необходимости этого есть надлежащее обоснование.

Новые правила подвергли критике и консерваторы, и либеральные демократы в парламенте Уэльса. Последние считают, что работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.

В последнее время все регионы Соединенного Королевства начали усиливать коронавирусные ограничения из-за нарастания эпидемии и распространения штамма "Омикрон".

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