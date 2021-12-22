У НАТО підвищили бойову готовність сил швидкого реагування через загрозу РФ - Die Welt

Командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.

Про це німецькому виданню Die Welt повідомив високопоставлений представник Альянсу, пише "Європейська правда".

Видання стверджує, що відповідне рішення ухвалила минулого тижня Північноатлантична рада. Загальна чисельність сил складає 40 тисяч військових.

Відповідно до інформації, термін готовності до розгортання в зоні кризи Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJTF) скорочено з семи до п'яти днів. VJTF складається з 6,4 тисячі осіб, групу очолює Туреччина.

Інші підрозділи сил швидкого реагування, такі як сили спеціальних операцій та логісти, також були приведені в підвищену бойову готовність, щоб у разі кризи вони також могли відреагувати набагато швидше.

Відзначається, що цих заходів вживають не лише через кризу довкола України, а й для зміцнення оборони таких країн, як Польща, Румунія та країни Балтики.

Створити передову групу VJTF у НАТО вирішили на саміті в Уельсі в 2014 році після анексії Криму Росією.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.