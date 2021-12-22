НАТО повысил боевую готовность сил быстрого реагирования из-за угрозы РФ - Die Welt

Командование НАТО впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования с учетом развертывания российских сил вокруг Украины.

Об этом немецкому изданию Die Welt сообщил высокопоставленный представитель Альянса, пишет "Европейская правда".

Издание утверждает, что соответствующее решение принял на прошлой неделе Североатлантический совет. Общая численность сил составляет 40 тысяч военных.

Согласно информации, срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) сокращен с семи до пяти дней. VJTF состоит из 6,4 тысячи человек, группу возглавляет Турция.

Другие подразделения сил быстрого реагирования, такие как силы специальных операций и логисты, также были приведены в повышенную боевую готовность, чтобы в случае кризиса они могли отреагировать гораздо быстрее.

Отмечается, что эти меры принимаются не только из-за кризиса вокруг Украины, но и для укрепления обороны таких стран, как Польша, Румыния и страны Балтики.

Создать передовую группу VJTF в НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

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