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У Молдові планують штрафувати за побори в школах і дитсадках

Середа, 22 грудня 2021, 11:31

Міністерство юстиції Молдови розробило поправки до Адміністративного кодексу країни, згідно з якими неформальні збори грошей у школах та дитсадках каратимуть штрафом до 5 тисяч леїв (понад 7 тисяч гривень) або громадськими роботами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації NewsMaker.

Уряд має розглянути запропоновані поправки на засіданні 22 грудня.

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Покарання за неформальні грошові збори у школах та дитсадках загрожує не лише тим, хто отримує цю суму, а й тим, хто організує збір. 

Автор проєкту, міністерство юстиції, пропонує таким чином боротися із незаконним збиранням грошей в освітніх установах, нагадуючи, що, згідно з Конституцією, у Молдові безкоштовна освіта.

Йдеться про виплати до фонду класу і фонду школи, збір грошей на купівлю підручників та оплату додаткових занять, на ремонт та оснащення кабінетів, організацію позашкільної діяльності. 

"Усі ці виплати не регламентовані у національному законодавстві", - наголошується у проєкті поправок.

Також міністерство юстиції зазначає, що подарунки та додаткові виплати змушують вчителів інакше ставитись до дітей, батьки яких оплачують ці подарунки. Все це шкодить освітньому процесу та неупередженій оцінці знань учня.

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Молдова
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