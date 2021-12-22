Министерство юстиции Молдовы разработало поправки к Административному кодексу страны, согласно которым неформальное собрание денег в школах и детсадах будет наказываться штрафом до 5 тысяч леев (более 7 тысяч гривен) или общественными работами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации NewsMaker.

Правительство должно рассмотреть предложенные поправки на заседании 22 декабря.

Наказание за неформальные денежные сборы в школах и детсадах грозит не только тем, кто получает эту сумму, но и организующим сбор.

Автор проекта, министерство юстиции, предлагает таким образом бороться с незаконным сбором денег в образовательных учреждениях, напоминая, что согласно Конституции в Молдове бесплатное образование.

Речь идет о выплатах в фонд класса и в фонд школы, сбор денег на покупку учебников и оплату дополнительных занятий, на ремонт и оснащение кабинетов, организацию внешкольной деятельности.

"Все эти выплаты не регламентированы в национальном законодательстве", - отмечается в проекте поправок.

Также министерство юстиции отмечает, что подарки и дополнительные выплаты заставляют учителей по-другому относиться к детям, родители которых оплачивают эти подарки. Все это вредит образовательному процессу и беспристрастной оценке знаний учащегося.