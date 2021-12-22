Країни Балтії збираються створити спільну ракетну систему

Міністри оборони країн Балтії домовилися розвивати спільні ракетні системи залпового вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У спільній заяві міністрів йдеться, що вони "декларували свій намір брати участь у розвитку спільної регіональної ракетної системи залпового вогню".

За словами литовського міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, це проєкти далекого майбутнього: "Ми намагаємося трохи синхронізуватися в часі. Як це буде виглядати, зараз я конкретно не можу сказати, тому що поки є звернення, в даному випадку до США, які мають у своєму розпорядженні ці технології".

За його словами, це може стати "хорошою відповіддю" на оголошені Росією червоні лінії.

"Путін якраз хоче, щоб країни НАТО, а єдині держави НАТО, крім Норвегії на півночі, з якими Росія межує – це Польща та Балтійські країни, не були захищені, щоб не було наступальних озброєнь, щоб не було американців, щоб насправді не було сил НАТО. Я вважаю, що погодитися з цим ми не можемо", - сказав Анушаускас.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет сказав, що дуже радий "розвитку у всіх трьох країнах виключно важливого для нашого регіону проєкту – ракетних систем залпового вогню".

"Це великий крок уперед у розвитку наших спільних потужностей та посиленні стримування, а також підвищенні оборонної потужності у нашому регіоні", - сказав естонський міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що країни ЄС повинні наслідувати приклад США у питанні продажу зброї Україні.