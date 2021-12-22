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Укр / Рус
Укр / Рус

Страны Балтии намерены создать общую ракетную систему

Среда, 22 декабря 2021, 16:18

Министры обороны стран Балтии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В совместном заявлении министров говорится, что они "декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня".

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего: "Мы пытаемся немного синхронизироваться во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями".

По его словам, это может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией красные линии.

"Путин как раз и хочет, чтобы страны НАТО, а единые государства НАТО, кроме Норвегии на севере, с которыми Россия граничит – это Польша и Балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", – сказал Анушаускас.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что очень рад "развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта – ракетных систем залпового огня".

"Это большой шаг вперед в развитии наших общих мощностей и усилении сдерживания, а также в повышении оборонной мощности в нашем регионе", - сказал эстонский министр.

Напомним, министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны ЕС должны последовать примеру США в вопросе продажи оружия Украине.

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