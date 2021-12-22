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Швеція вимагатиме негативний тест від іноземців незалежно від статусу вакцинації

Середа, 22 грудня 2021, 17:17

З 28 грудня Швеція припинить пускати в країну вакцинованих іноземних туристів без негативного результату тесту на коронавірус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 28 грудня, мандрівники повинні будуть показати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду в країну, підтвердив уряд у середу.

Вимога щодо тесту поширюватиметься на дорослих і дітей віком від 12 років, незалежно від того, чи людина подорожує зі скандинавських країн, ЄС чи решти світу. На практиці нові правила в основному зачеплять тимчасових відвідувачів.

Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон підтвердила, що іноземним громадянам, які проживають у Швеції, не потрібно буде, як і громадянам Швеції, показувати негативний тест при в'їзді до країни. Додаткова рекомендація пройти тестування після прибуття до Швеції залишається чинною для всіх.

На пресконференції у вівторок, коли уряд вперше оголосив про плани запровадити вимогу негативного тесту для в'їзду в країну, Андерссон сказала, що буде потрібний ПЛР-тест. Однак у заяві уряду в середу не уточнюється, який саме тест потрібний, а є посилання на сайт Агентства охорони здоров’я. Наразі агентство каже, що країна схвалює тест на антиген, ПЛР, LAMP або TMA.

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Швеція Туризм Коронавірус
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