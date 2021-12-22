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Укр / Рус
Укр / Рус

Швеция будет требовать негативный тест от иностранцев независимо от статуса вакцинации

Среда, 22 декабря 2021, 17:17

С 28 декабря Швеция перестанет пускать в страну вакцинированных иностранных туристов без отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 28 декабря, путешественники должны будут показать отрицательный тест на Covid-19, сделанный не раньше чем за 48 часов до въезда в страну, подтвердило правительство в среду.

Требование по тесту будет распространяться на взрослых и детей в возрасте от 12 лет, независимо от того, путешествует ли человек из скандинавских стран, ЕС или остального мира. На практике новые правила в основном коснутся временных посетителей.

Премьер-министр Магдалена Андерссон подтвердила, что иностранным гражданам, проживающим в Швеции, не нужно будет, как и гражданам Швеции, показывать отрицательный тест при въезде в страну. Дополнительная рекомендация пройти тестирование по прибытии в Швецию остается в силе для всех.

На пресс-конференции во вторник, когда правительство впервые объявило о планах ввести требование негативного теста для въезда в страну, Андерссон сказала, что потребуется ПЦР-тест. Однако в заявлении правительства в среду не уточняется, какой именно тест нужен, а есть ссылка на сайт Агентства здравоохранения. В настоящее время агентство говорит, что страна одобряет тест на антиген, ПЦР, LAMP или TMA.

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Швеция Туризм Коронавирус
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