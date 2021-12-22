Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сім країн приєдналися до п’ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі

Середа, 22 грудня 2021, 17:39

Сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС включити до санкційного списку щодо Білорусі імена ще 17 фізичних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декларацію високого представника ЄС.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС - Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради", - йдеться у декларації.

Як зазначається, ці країни забезпечать відповідність їхньої національної політики відповідному рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - сказано у декларації.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

До санкційного списку ЄС додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори.

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь санкції
powered by lun.ua

Статті

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути