Сім країн приєдналися до п’ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі
Сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС включити до санкційного списку щодо Білорусі імена ще 17 фізичних осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декларацію високого представника ЄС.
"Країни-кандидати на вступ до ЄС - Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради", - йдеться у декларації.
Як зазначається, ці країни забезпечать відповідність їхньої національної політики відповідному рішенню Ради ЄС.
"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - сказано у декларації.
Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.
До санкційного списку ЄС додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори.
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