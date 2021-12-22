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Семь стран присоединились к пятому пакету санкций ЕС против Беларуси

Среда, 22 декабря 2021, 17:39

Семь стран присоединились к решению Совета ЕС включить в санкционный список в отношении Беларуси имена еще 17 физических лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на декларацию высокого представителя ЕС.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета", - говорится в декларации.

Как отмечается, эти страны обеспечат соответствие их национальной политике соответствующему решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в декларации.

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний.

В санкционный список ЕС добавили 17 физических лиц, среди которых высокопоставленные военные Пограничной службы Беларуси, судьи Верховного суда, топ-прокуроры.

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Беларусь санкции
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