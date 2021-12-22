Канцлер Німеччини не виключає нового локдауну в країні

У зв'язку зі стрімким поширенням варіанту коронавірусу "Омікрон" канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає введення в країні нового локдауну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Канцлер у цьому відношенні "переважно згоден" з міністром охорони здоров'я Карлом Лаутербахом, повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Раніше Лаутербах висловлював упевненість у тому, що недавно узгоджені кабінетом міністрів нові карантинні заходи швидко покажуть свою ефективність. У той же час він закликав обговорити питання про запровадження жорсткого локдауну у випадку, якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься інакше.

Шольц неодноразово давав зрозуміти, що у боротьбі з пандемією не може бути червоних ліній, нагадав Хебештрайт. Однак якщо щось не можна виключити, не означає, що це неминуче має статися, підкреслив він і зазначив, що у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон" важливо продовжувати постійно стежити за розвитком ситуації і давати їй нову оцінку.

Хебештрайт підтвердив, що мета федерального уряду – досягти 80-відсоткового рівня вакцинації до запланованої на 7 січня чергової конференції прем'єр-міністрів федерації та федеральних земель. Він визнав, що це амбітна мета. При цьому він висловив упевненість, що намір охопити вакцинацією бустерною дозою 30 мільйонів жителів Німеччини до кінця 2021 року, про що уряд оголосив у листопаді, ймовірно, до Різдва буде реалізовано.

На нараді з Шольцем у вівторок, 21 грудня, прем'єр-міністри федеральних земель знову домовилися про введення в країні суворіших обмежувальних заходів у зв'язку зі швидким поширенням нового штаму. Відповідно до прийнятого рішення, починаючи з 28 грудня у приватних квартирах і будинках зможуть збиратися разом до десяти людей, які пройшли повну вакцинацію або перехворіли на ковід. Клуби та дискотеки будуть закриті. Великі культурні та спортивні заходи можна проводити, але без глядачів.