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Канцлер Германии не исключает нового локдауна в стране

Среда, 22 декабря 2021, 19:28

В связи со стремительным распространением варианта коронавируса "Омикрон" канцлер Германии Олаф Шольц не исключает введения в стране нового локдауна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Канцлер в этом отношении "преимущественно согласен" с министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее Лаутербах выражал уверенность в том, что недавно согласованные кабинетом министров новые карантинные меры скоро покажут свою эффективность. В то же время он призвал обсудить вопрос о введении жесткого локдауна в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по-другому.

Шольц неоднократно давал понять, что в борьбе с пандемией не может быть красных линий, напомнил Хебештрайт. Однако, если что-то нельзя исключить, не означает, что это неизбежно должно произойти, подчеркнул он и отметил, что в связи с распространением штамма "Омикрон" важно продолжать постоянно следить за развитием ситуации и давать ей новую оценку.

Хебештрайт подтвердил, что цель федерального правительства – достичь 80-процентного уровня вакцинации до запланированной на 7 января очередной конференции премьер-министров федерации и федеральных земель. Он признал, что это амбициозная цель. При этом он выразил уверенность, что намерение охватить вакцинацией бустерной дозой 30 миллионов жителей Германии до конца 2021 года, о чем правительство объявило в ноябре, предположительно, до Рождества будет реализовано.

На совещании с Шольцем во вторник, 21 декабря, премьер-министры федеральных земель снова договорились о введении в стране более строгих ограничительных мер в связи с скорым распространением нового штамма. Согласно принятому решению, начиная с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до десяти человек, прошедших полную вакцинацию или переболевших ководом. Клубы и дискотеки будут закрыты. Большие культурные и спортивные мероприятия можно проводить, но без зрителей.

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Германия
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