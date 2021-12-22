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Литва купила у США комплекси Javelin на 86 млн євро

Середа, 22 грудня 2021, 19:58

Литва за 86 млн. євро купила у США додаткові переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як сказали в Міноборони Литви, минулого тижня Агентство оборонних ресурсів підписало з урядом США доповнення до договору про придбання протитанкового озброєння середньої дальності Javelin.

 На основі цієї двосторонньої угоди будуть додатково придбані ракети, командно-пускові блоки та інше системне обладнання на суму 97 млн. доларів (майже 86 млн. євро).

Комплекси будуть передаватися збройним силам Литви частинами з 2024 по 2028 рік.

"Протитанкові комплекси Javelin, що отримуються від США, особливо помітно сприяють зміцненню оборонного потенціалу Литви, розрахованому на довгі роки збільшенню бойових потужностей армії Литви і посиленню стримуючого впливу", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Литва додатково купує 230 ракет, 20 командно-пускових блоків, інше супутнє обладнання. До 2024 року США мали поставити Литві 11 ракет, 10 командно-пускових блоків. Вартість договору становила 28 млн. доларів (25 млн. євро).

ПТРК Javelin призначений для боротьби з танками, бронетехнікою супротивника, їх також можна використовувати для знищення вертольотів та бункерів. Ці комплекси здатні вражати цілі, що знаходяться на відстані від 75 м до 2,5 км.

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Литва
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