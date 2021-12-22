Литва купила у США комплексы Javelin на 86 млн евро

Литва за 86 млн. евро купила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сказали в Минобороны Литвы, на прошлой неделе Агентство оборонных ресурсов подписало с правительством США дополнение к договору о приобретении противотанкового вооружения средней дальности Javelin.

На основе этого двустороннего соглашения будут дополнительно приобретены ракеты, командно-пусковые блоки и другое системное оборудование на сумму 97 млн ​​долларов (около 86 млн евро).

Комплексы будут передаваться вооруженным силам Литвы по частям с 2024 по 2028 год.

"Получаемые от США противотанковые комплексы Javelin особенно заметно способствуют укреплению оборонного потенциала Литвы, рассчитанному на долгие годы увеличению боевых мощностей армии Литвы и усилению сдерживающего влияния", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Литва дополнительно покупает 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков, другое сопутствующее оборудование. К 2024 году США должны были поставить в Литве 11 ракет, 10 командно-пусковых блоков. Стоимость договора составила 28 млн долларов (25 млн евро).

ПТРК Javelin предназначен для борьбы с танками, бронетехникой противника, их можно использовать для уничтожения вертолетов и бункеров. Эти комплексы способны поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 м до 2,5 км.