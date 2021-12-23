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Кулеба про нове рішення Зеленського: це не указ про те, хто що може коментувати

Четвер, 23 грудня 2021, 07:42

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що новий указ президента про питання координації зовнішньополітичної діяльності держави дозволяє коментувати питання щодо зовнішньої політики різним людям, які на це уповноважені. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що це указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці, "це не указ про те, хто що може коментувати".

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Водночас він уточнив, що "коментувати, виступати з роз'ясненнями щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку".

"І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента чи речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цей указ про те, що "замість хаосу та самодіяльності у зовнішній політиці з боку неуповноважених органів та посадових осіб прийде цивілізований порядок та виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні відносини".

Він зазначив, що у першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладено відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

22 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та встановлює, що робити офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ України.

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