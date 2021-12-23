Кулеба о новом решении Зеленского: это не указ о том, кто что может комментировать
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что новый указ президента о вопросах координации внешнеполитической деятельности государства позволяет комментировать вопросы по внешней политике разным людям, которые на это уполномочены.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кулеба отметил, что это указ о координирующей роли МИД во внешней политике, "это не указ о том, кто может комментировать".
В то же время он уточнил, что "комментировать, выступать с разъяснениями по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке".
"И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.
По его словам, этот указ о том, что "вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны неуполномоченных органов и должностных лиц придет цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических отношениях".
Он отметил, что в первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на трех человек возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства.
22 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений и устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины.
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