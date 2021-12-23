Єврокомісія запропонувала ввести мінімальний податок для транснаціональних компаній

Європейська комісія запропонувала нову директиву, яка забезпечить мінімальну ставку оподаткування для глобальної діяльності великих транснаціональних компаній.

Про це повідомила пресслужба комісії в середу, пише "Європейська правда".

У повідомленні відзначається, що ця пропозиція відповідає обіцянці ЄС бути одним із перших, хто реалізує нещодавню угоду про глобальну податкову реформу.

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"Сьогоднішня пропозиція тісно пов'язана з міжнародною угодою та визначає, як принципи ефективної податкової ставки у 15%, погоджені 137 країнами, застосовуватимуться на практиці в ЄС. Вона включає загальний набір правил щодо того, як розрахувати цю ефективну податкову ставку, щоб вона належним чином і послідовно застосовувалася на всій території ЄС", - йдеться у повідомленні.

У жовтні понад 100 країн світу досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях з низькими податками.

Пізніше на саміті в Римі лідери G20 схвалили введення глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15%.

Запропоновані комісією правила будуть застосовуватися до будь-якої великої групи, як внутрішньої, так і міжнародної, з материнською компанією або дочірньою компанією, яка розташована в державі-члені ЄС. Якщо мінімальна ефективна ставка не встановлена ​​країною, в якій базується компанія з низьким оподаткуванням, існує положення про те, що держава-член материнської компанії може застосовувати додатковий податок.

Пропозиція також забезпечує ефективне оподаткування у ситуаціях, коли материнська компанія знаходиться поза межами ЄС у країні з низькими податками, що не застосовує еквівалентних правил.

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