Еврокомиссия предложила ввести минимальный налог для транснациональных компаний

Европейская комиссия предложила новую директиву, обеспечившую минимальную ставку налогообложения для глобальной деятельности крупных транснациональных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в среду, пишет "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что это предложение отвечает обещанию ЕС быть одним из первых, кто реализует недавнее соглашение о глобальной налоговой реформе.

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"Сегодняшнее предложение тесно связано с международным соглашением и определяет, как принципы эффективной налоговой ставки в 15%, согласованные 137 странами, будут применяться на практике в ЕС. Оно включает в себя общий набор правил относительно того, как рассчитать эту эффективную налоговую ставку, чтобы она надлежащим образом и последовательно применялась по всей территории ЕС", - говорится в сообщении.

В октябре более 100 стран мира достигли соглашения о минимальном налогообложении глобальных корпораций, включая такие интернет-гиганты, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было сложнее уклониться от налогообложения путем открытия офисов в юрисдикциях с низкими налогами.

Позже на саммите в Риме лидеры G20 одобрили введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Предложенные комиссией правила будут применяться к любой крупной группе, как внутренней, так и международной, с материнской компанией или дочерней компанией, расположенной в государстве-члене ЕС. Если минимальная эффективная ставка не установлена ​​страной, где базируется компания с низким налогообложением, существует положение о том, что государство-член материнской компании может применять дополнительный налог.

Предложение также обеспечивает эффективное налогообложение в ситуациях, когда материнская компания находится за пределами ЕС в стране с низкими налогами, что не применяет эквивалентные правила.