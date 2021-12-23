У НАТО змінили свою оцінку ризику нападу РФ на Україну – Галібаренко

Держави-члени Північноатлантичного альянсу схиляються до думки, що ризик нападу РФ менший за початкову оцінку.

Про це заявила в інтерв’ю "Європейській правді" посол України при НАТО Наталія Галібаренко

За її словами, у Альянсі від початку всерйоз поставилися до загрози нападу РФ: "Ризик нападу на Україну буквально на початку цього місяця оцінювався як дуже високий. І звичайно, дискусія була дуже гарячою, якщо можна так сказати".

Втім, як пояснила посол, зрештою, після обміну оцінками та даними, почала домінувати думка, що реальна мета Росії - підвищити ставки у політичному діалозі. У тому числі західні партнери дослухалися до інформації від України.

"Почався серйозний обмін, в тому числі, інформацією, якою володіють сторони. І в контексті цього обміну ми дійшли консолідованої оцінки того, що відбувається. Західні партнери зараз більше рахуються з нашою оцінкою про те, що Росія підвищує дуже сильно ставки на політичній арені", - стверджує вона.

За словами посла, Росія вдається до шантажу – "шантажує Україну" та "шантажує усіх разом"

"(Росія) добивалася прямого контакту з Байденом, і вона його отримала. Тобто певні проміжні цілі (які ставив Кремль) вже досягнуті. Також ситуація нагніталася, щоб зробити вкид пропозиції про червоні лінії, про нові кордони і гарантії безпеки в Європі... Росія поводиться за звичною схемою: дуже маніпулює, піднімає ставки, загострює ситуацію, а потім погоджується домовлятися", - розповіла Наталія Галібаренко.

Інші заяви посла дивіться на каналі ЄвроПравди "Вступ до НАТО та шантаж від Кремля: інтерв'ю про головне з послом при Альянсі"