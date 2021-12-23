В НАТО изменили свою оценку риска нападения РФ на Украину – Галибаренко

Государства-члены Североатлантического альянса склоняются к мнению, что риск нападения РФ меньше начальной оценки.

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

По ее словам, в Альянсе изначально всерьез отнеслись к угрозе нападения РФ: "Риск нападения на Украину буквально в начале этого месяца оценивался как очень высокий. И, конечно, дискуссия была очень жаркой, если можно так сказать".

Впрочем, объяснила посол, наконец, после обмена оценками и данными, стало доминировать мнение, что реальная цель России – повысить ставки в политическом диалоге. В том числе западные партнеры прислушались к информации от Украины.

"Начался серьезный обмен, в том числе, информацией, которой владеют стороны. И в контексте этого обмена мы пришли к консолидированной оценке происходящего. Западные партнеры сейчас больше считаются с нашей оценкой о том, что Россия повышает очень сильно ставки на политической арене", – утверждает она.

По словам посла, Россия прибегает к шантажу - "шантажирует Украину" и "шантажирует всех вместе"

"(Россия) добивалась прямого контакта с Байденом, и она его получила. То есть определенные промежуточные цели (которые ставил Кремль) уже достигнуты. Также ситуация нагнеталась, чтобы осуществить вброс предложения о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе... Россия ведет себя по привычной схеме: сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию, а затем соглашается договариваться", - рассказала Галибаренко.

Другие заявления посла смотрите на канале ЕвроПравды "Вступление в НАТО и шантаж от Кремля: интервью о главном с послом при Альянсе"

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