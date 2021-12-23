У Греції планують звільняти невакцинованих медпрацівників

Міністерство охорони здоров'я Греції, ймовірно, звільнить медичних працівників національної системи охорони здоров'я, які наполягають на тому, щоб не робити щеплення.

Про це заявив глава МОЗ Танос Плевріс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У вересні набув чинності захід, що передбачає відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників, в результаті чого відсторонили близько 10 тисяч осіб.

Цей крок спричинив серйозну нестачу кадрів у секторі охорони здоров’я, і міністр охорони здоров’я підписав поправку, яка дозволяє їм повернутися до роботи, якщо вони отримають першу дозу вакцини.

Деякі отримали вакцину, але близько 4000 медичних працівників залишаються невакцинованими.

Виступаючи в середу в парламенті Греції, Плевріс встановив 31 березня 2022 року як кінцевий термін для вакцинації, інакше уряд розгляне їх звільнення.

"Ті, хто зараз відсторонений, повинні знати, що поки пандемія триватиме, вони будуть відсторонені. Їм доведеться зробити щеплення, інакше вони не зможуть надавати свої послуги в Національній системі охорони здоров’я. Зараз зрозуміло, що вакцинація – це на користь суспільства, тому кожен, хто хоче надавати медичні послуги, повинен вакцинуватися ", - сказав він.

Опозиційні партії розкритикували цей крок, заявивши, що консервативний уряд повністю втратив контроль над пандемією.

У Греції повністю вакциновані 64,3% населення, тоді як 26,5% греків також отримали бус терну дозу.

Але середземноморська країна щодня стикається з великою кількістю смертей від COVID. За даними Reuters Institute, щодня в середньому реєструється 4520 нових випадків зараження, і понад 20 000 людей померли від COVID-19 з початку пандемії.

Нагадаємо, уряд Греції не планує вводити додаткові коронавірусні обмеження напередодні різдвяних та новорічних свят, а також не вимагатиме проходити експрес-тест в аптеці чи центрі тестування перед відвідуванням зібрань.

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