В Греции планируют увольнять невакцинированных медработников

Министерство здравоохранения Греции, вероятно, уволит медицинских работников национальной системы здравоохранения, которые настаивают на том, чтобы не прививаться.

Об этом заявил глава Минздрава Танос Плеврис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В сентябре вступило в силу мероприятие, предусматривающее отстранение от работы невакцинированных медицинских работников, в результате чего было отстранено около 10 тысяч человек.

Этот шаг вызвал серьезную нехватку кадров в секторе здравоохранения, и министр здравоохранения подписал поправку, позволяющую им вернуться к работе, если они получат первую дозу вакцины.

Некоторые получили вакцину, но около 4000 медицинских работников остаются невакцинированными.

Выступая в среду в парламенте Греции, Плеврис установил 31 марта 2022 года как конечный срок для вакцинации, иначе правительство рассмотрит их увольнение.

"Те, кто сейчас отстранен, должны знать, что пока пандемия будет продолжаться, они будут отстранены. Им придется привиться, иначе они не смогут предоставлять свои услуги в Национальной системе здравоохранения. Сейчас понятно, что вакцинация – это на пользу общества, поэтому каждый, кто хочет оказывать медицинские услуги, должен вакцинироваться", – сказал он.

Оппозиционные партии раскритиковали этот шаг, заявив, что консервативное правительство полностью утратило контроль над пандемией.

В Греции полностью вакцинированы 64,3% населения, а 26,5% греков также получили бустерную дозу.

Но средиземноморская страна каждый день сталкивается с большим количеством смертей от COVID. По данным Reuters Institute, ежедневно в среднем регистрируется 4520 новых случаев заражения, и более 20 тысяч человек умерли от COVID-19 с начала пандемии.

Напомним, правительство Греции не планирует вводить дополнительные коронавирусные ограничения в канун рождественских и новогодних праздников, а также не потребует проходить экспресс-тест в аптеке или центре тестирования перед посещением собраний.

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