Кабмін схвалив проєкт угоди про безвіз з Сейшельськими островами

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Схвалити проєкт угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог", - йдеться у документі.

Громадяни України можуть відвідувати Сейшели незалежно від статусу вакцинації. Для в'їзду вимагається негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до поїздки.

Перед поїздкою необхідно завантажити результат ПЛР-тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров’я на подорожі через визначену платформу https://seychelles.govtas.com.

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