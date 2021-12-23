Кабмин одобрил проект соглашения о безвизе с Сейшельскими островами

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований", - говорится в документе.

Граждане Украины могут посещать Сейшелы вне зависимости от статуса вакцинации. Для въезда требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Перед поездкой необходимо скачать результат ПЦР-тестирования, данные рейса и места проживания на Сейшелах для авторизации здравоохранения на путешествии через определенную платформу https://seychelles.govtas.com.

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