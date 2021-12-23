Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кабмин одобрил проект соглашения о безвизе с Сейшельскими островами

Четверг, 23 декабря 2021, 14:21

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований", - говорится в документе.

Граждане Украины могут посещать Сейшелы вне зависимости от статуса вакцинации. Для въезда требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Перед поездкой необходимо скачать результат ПЦР-тестирования, данные рейса и места проживания на Сейшелах для авторизации здравоохранения на путешествии через определенную платформу https://seychelles.govtas.com.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туризм
powered by lun.ua

Статьи

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру

Ситуация, когда топ-чиновники могут позволить себе развлечения, запрещенные для рядовых граждан, хорошо известна украинцам. Однако в Британии это будет иметь совсем другие последствия (укр.)
22 декабря 2021 — Александр Краев, для Европейской правды