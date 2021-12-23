Кандидат у лідери ХДС висловився за продаж Україні оборонної зброї

Корпоративний юрист Фрідріх Мерц, який найімовірніше стане новим лідером Християнсько-демократичного союзу після січневих виборів, висловився за потенційний продаж Україні летальної зброї характеру.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пише "Європейська правда"

Мерц зазначив, що запити України на отримання зброї "безсумнівно легітимні, з огляду на масштабне розгортання Росією своєї армії на її східних кордонах".

Він наголосив, що президент РФ Владімір Путін повинен отримати "чітку і жорстку відповідь", аж до питання про те, щоб допомагати Україні з отриманням оборонного озброєння, аби вона могла протистояти цій загрозі.

Нагадаємо, Україна звинувачувала Німеччину у блокуванні закупівлі зброї через механізми НАТО.

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

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