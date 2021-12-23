Кандидат в лидеры ХДС высказался за продажу Украине оборонного оружия

Корпоративный юрист Фридрих Мерц, который, вероятнее всего, станет новым лидером Христианско-демократического союза после январских выборов, высказался за потенциальную продажу Украине летального оружия.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишет "Европейская правда".

Мерц отметил, что запросы Украины на получение оружия "несомненно легитимны, учитывая масштабное развертывание Россией своей армии на ее восточных границах".

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен получить "четкий и жесткий ответ", вплоть до вопроса о том, чтобы помогать Украине с получением оборонного вооружения, чтобы она могла противостоять этой угрозе.

Напомним, Украина обвиняла Германию в блокировании закупки оружия через механизмы НАТО.

Немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках механизмов Альянса. По информации СМИ, Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продаж и заблокировали его.

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