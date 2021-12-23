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Перший регіон Іспанії повертає жорсткі обмеження через епідемію

Четвер, 23 грудня 2021, 16:51

Найвищий суд іспанської Каталонії підтримав запропоноване регіональним урядом рішення про нічну комендантську годину та інші заходи для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Прокуратура Каталонії водночас виступала проти таких заходів, вважаючи їх надмірними і недостатньо вмотивованими.

Передбачається, що в муніципалітетах з понад 10 тисячами жителів і де захворюваність перевищила 250 випадків на 100 000 населення буде діяти нічна комендантська година з 1 години ночі до 6 ранку, а також будуть заборонені зібрання за участю більше 10 осіб. 

Заходи наберуть чинності з опівночі і діятимуть протягом наступних двох тижнів. 

Крім того, для ресторанів і спортзалів діятиме обмеження на прийом відвідувачів - 50% від місткості, а для магазинів та культурних закладів - 70% від місткості. 

У четвер в регіоні повідомили про близько 13 тисяч нових заражень коронавірусом, що для Каталонії є найбільшим показником за час пандемії. Показник захворюваності за останні 14 днів складає 845 на 100 000 населення.  

Як повідомлялося, в національному уряді також заявили про повернення маскового режиму надворі, скасованого пів року тому.  

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Іспанія Коронавірус
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