Перший регіон Іспанії повертає жорсткі обмеження через епідемію

Найвищий суд іспанської Каталонії підтримав запропоноване регіональним урядом рішення про нічну комендантську годину та інші заходи для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Прокуратура Каталонії водночас виступала проти таких заходів, вважаючи їх надмірними і недостатньо вмотивованими.

Передбачається, що в муніципалітетах з понад 10 тисячами жителів і де захворюваність перевищила 250 випадків на 100 000 населення буде діяти нічна комендантська година з 1 години ночі до 6 ранку, а також будуть заборонені зібрання за участю більше 10 осіб.

Заходи наберуть чинності з опівночі і діятимуть протягом наступних двох тижнів.

Крім того, для ресторанів і спортзалів діятиме обмеження на прийом відвідувачів - 50% від місткості, а для магазинів та культурних закладів - 70% від місткості.

У четвер в регіоні повідомили про близько 13 тисяч нових заражень коронавірусом, що для Каталонії є найбільшим показником за час пандемії. Показник захворюваності за останні 14 днів складає 845 на 100 000 населення.

Як повідомлялося, в національному уряді також заявили про повернення маскового режиму надворі, скасованого пів року тому.