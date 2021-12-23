Первый регион Испании возвращает жесткие ограничения из-за эпидемии

Высший суд испанской Каталонии поддержал предложенное региональным правительством решение о ночном комендантском часе и других мерах по борьбе с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Прокуратура Каталонии одновременно выступала против таких мер, считая их чрезмерными и недостаточно мотивированными.

Предполагается, что в муниципалитетах с более чем 10 тысячами жителей и где заболеваемость превысила 250 случаев на 100 000 населения будет действовать ночной комендантский час с 1 часа ночи до 6 утра, а также будут запрещены собрания с участием более 10 человек.

Меры вступят в силу с полуночи и будут действовать в течение следующих двух недель.

Кроме того, для ресторанов и спортзалов будет действовать ограничение на прием посетителей – 50% от вместимости, а для магазинов и культурных заведений – 70%.

В четверг в регионе сообщили об около 13 тысячах новых заражений коронавирусом, что для Каталонии является наибольшим показателем за время пандемии. Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 845 на 100 000 населения.

Как сообщалось, в национальном правительстве также заявили о возвращении масочного режима на улице, отмененного полгода назад.