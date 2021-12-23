Глава МОЗ Німеччини вважає, що знадобиться четверта доза вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах очікує, що потрібна буде четверта доза вакцини від коронавірусу.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Треті щеплення вже широко використовуються в низці європейських країн, але вони ще не оголосили про плани щодо четвертих доз.

Лаутербах, учений та лікар за освітою, сказав: "Особисто я очікував би четвертої вакцинації".

Проте він визнав, що наукові дані ще не вказують на необхідність четвертого уколу. Раніше в середу він сказав, що як учений він "передбачає", що четвертий укол "буде необхідний".

Лаутербах раніше заявляв, що Німеччина може зіткнутися з нестачею вакцини у першому кварталі 2022 року. Міністр охорони здоров'я згодом оголосив, що Німеччина має намір отримати мільйони доз вакцини Moderna завчасно, щоб не відставати від своєї програми ревакцинації.

Британія також розглядає можливість запропонувати людям четверту дозу, повідомляє Telegraph.

Новини з Німеччини та Британії надходять у зв'язку з тим, що Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка запропонує четверту дозу, причому уколи, як очікується, найближчим часом будуть запропоновані людям похилого віку та медичним працівникам.

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